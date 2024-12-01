Гинцбург: меланома и метастазы исчезают после применения онковакцины

Доклинические исследования онковакцины показали, что меланома после применения препарата рассасывается, также исчезают метастазы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александра Гинцбурга.
«В доклинике мы видим, что опухоль — меланома просто рассасывается, исчезает, причем не только сама опухоль, но исчезает даже метастазирование. Я не исключаю, что у нас будут пациенты и на 4-й стадии», — сказал он.
По словам Гинцбурга, сейчас планируется начать проверять влияние препарата на ряд других видов онкологических заболеваний.
Ранее академик РАН, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявлял, что онколитическую вакцину получат в конце 2024 — начале следующего года первые пациенты, которые станут участниками клинических испытаний этого препарата.
До этого врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин сообщал, что разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства онковакцина направлена на стимулирование собственных защитных сил организма.