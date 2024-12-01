Профессор Вольф: на Западе сравнили пуск «Орешника» с первым спутником

В западных странах остались поражены запуском новой российской ракеты «Орешник», сравнив его значение с отправкой на орбиту первого советского спутника. Об этом заявил американский экономист, профессор Ричард Вольф на YouTube-канале Dialogue Works.
Он отметил, что мир стал свидетелем появления новой технологии, которая представляет собой совершенно новый тип российских ракет.
«Западные обозреватели провели параллель с 1957 годом, когда Россия первой отправила на орбиту спутник, и на Западе все вдруг удивились», — сказал Вольф.
Профессор считает, что жители Соединенных Штатов были убеждены, что после распада Британской империи и после Первой и Второй мировых войн они навсегда останутся «центром вселенной».
Ранее стало известно, что новый ракетный комплекс «Орешник» может ликвидировать важные военные объекты, расположенные в европейских государствах.
До этого сообщалось, что новый ракетный комплекс «Орешник» даже без ядерного заряда несет глобальную угрозу для всей европейской территории. Отмечалось, что запуск этого оружия является зарей новой ракетной эры.