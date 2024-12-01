Ёлки и чайлдфри: что изменится в жизни омичей в декабре 2024 года

Как изменится жизнь омичей в декабре? Подготовили для вас список новостей, часть из которых затронет практически каждого, а некоторые будут важны в отдельных случаях.
1 декабря
- В этот день по всему городу откроются ёлочные базары. О том, как они будут работать, мы рассказали в отдельном материале.
- Водителей начнут штрафовать за летние шины. Напомним, что за такое нарушение придётся заплатить 500 рублей.
- Иностранцев при посещении России обяжут сдавать биометрические данные. На первом этапе систему запустят в тестовом режиме, в столичных аэропортах и одном пункте Оренбургской области. Исключение сделано для дипломатов, детей младше шести лет и граждан Беларуси.
- Вырастут пенсии для омичей, которым исполнилось 80 лет: они получат 8 134 рубля. Кроме того, увеличится пособие по уходу за детьми для некоторых групп граждан.
- В интернете запретят говорить об осознанном отказе от деторождения. Закон о так называемой «пропаганде чайлдфри» предполагает крупные штрафы за склонение к бездетному образу жизни в интернете, СМИ и кино. Максимальный штраф для граждан — 400 тысяч рублей, для организаций — до 5 миллионов.
- Подорожают билеты на поезда. Стоимость проезда в поездах дальнего следования поднимется на 11,6%.
2 декабря
- Закончится срок уплаты имущественных налогов. Обычно это происходит 1 декабря, но сейчас этот день выпал на воскресенье, поэтому срок перенесли.
- Закончится голосование на выборах культурной столицы России на 2026 год. Поспешите принять участие, сделать это можно на портале Госуслуг по ссылке.
20 декабря
- Осуждённые, которых привлекли к участию в следственных действиях или судебном процессе и которые в связи с этим находятся в СИЗО, получат право на краткосрочные и длительные свидания с родственниками и друзьями. Это будет возможно с письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело.