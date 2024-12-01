До −12 ожидается в Иркутске в воскресенье, 1 декабря

— По области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В северо-восточных районах небольшой снег. Утром при прояснении туманы. Ветер северный, северо-западный с переходом на северо-восточный, юго-восточный 3−8 м/с. Местами порывы могут достигать до 12 м/с. Температура −9,-14 градусов, местами −19,-24 градусов. В Катангском, Киренском и северо-восточных районах −22,-27, местами до −32 градусов, — говорится в сообщении.