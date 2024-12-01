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В Киеве признали, что в деревне Старые Терны идут ключевые бои за Курахово

Штурм Старых Тернов ставит под угрозу промзону в Курахово.
Источник: Аргументы и факты

В населённом пункте Старые Терны ведутся «ключевые бои» за Курахово, пишет украинское издание «Страна.ua».

«Бои за Курахово уже идут в ключевой для обороны города деревне Старые Терны», — говорится в публикации.

Украинские журналисты уточнили, что об этом свидетельствую данные интерактивной онлайн-карты, где отслеживается ситуация.

Авторы материала напомнили, что штурм Старых Тернов ставит под угрозу промзону в Курахово, которую удерживают Вооружённые силы Украины. В Киеве понимают, что с потерей данной промзоны «падёт весь город».

Ранее сообщалось, что подразделение РФ смогло практически беспрепятственно продвинуться в центр Курахово.

Блогер Юрий Подоляка заявил, что главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский отправил под Курахово бригаду из стратегических резервов, укомплектованную техникой Североатлантического альянса.