В Славянске закрыли все школы и отменили массовые мероприятия

В Славянске, который находится в подконтрольной Киеву части Донецкой области, местные власти приняли решение закрыть все школы и отменить все массовые мероприятия. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на распоряжение мэра города Вадима Ляха.
В публикации говорится, что власти города запретили все виды деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, которые подразумевают собрания людей.
Эти меры были приняты в связи с обострившейся ситуацией в сфере безопасности. Все занятия в учебных заведениях и других учреждениях переведены в онлайн-формат.
Ранее стало известно, что российские войска освободили Воровское в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские бойцы отразили 53 контратаки украинских боевиков.