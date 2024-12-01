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В Славянске закрыли все школы и отменили массовые мероприятия

Власти города запретили все виды деятельности, которые подразумевают собрания людей.

Источник: Аргументы и факты

В Славянске, который находится в подконтрольной Киеву части Донецкой области, местные власти приняли решение закрыть все школы и отменить все массовые мероприятия. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на распоряжение мэра города Вадима Ляха.

В публикации говорится, что власти города запретили все виды деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, которые подразумевают собрания людей.

Эти меры были приняты в связи с обострившейся ситуацией в сфере безопасности. Все занятия в учебных заведениях и других учреждениях переведены в онлайн-формат.

Ранее стало известно, что российские войска освободили Воровское в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские бойцы отразили 53 контратаки украинских боевиков.