«Сжался в комочек и озирался по сторонам»: сибиряки спасли брошенного на трассе котенка и назвали его Котлетка

Трогательная история на днях произошла в Братске. Там двое местных жителей спасли маленьких котят, которые находились вблизи от автомобильной трассы. Малыши были совсем одни, и, скорее всего бы погибли, но им очень повезло попасться на глаза нужному человеку.
— Моя подруга ехала с детьми на автомобиле из Новосибирска в Братск, где живут ее родители, — рассказывает 33-летний Дмитрий Якупов, — В какой-то момент им понадобилось остановиться на обочине. Подруга вышла из машины и услышала писк…
Женщина пошла на звук и вышла в поле, расстилающегося вдоль трассы. В сухой траве находились два маленьких серых котенка. На вид им было 2−3 месяца от рождения. Они сидели, вжавшись друг в друга, и с испугом озирались по сторонам. Вокруг больше не было ни души.
— Скорее всего их специально оставили там. Малыши мерзли и были голодные. Совесть не позволила проехать мимо, поэтому подруга забрала их с собой. Котятам нужно было найти новых хозяев. Доехав до Братска, она сразу же смогла пристроить одного малыша. А вот второму котенку, девчонке, отыскать новый дом не получалось.
Найденному котенку было 3−4 месяца от рождения. Фото: из личного архива героев публикации.
Женщина дала найденышу кличку Котлетка и обратилась за помощью к Дмитрию и рассказала свою историю. Мужчина предложил опубликовать пост в социальных сетях. И уже в течение часа пришло сообщение от незнакомой девушки: «Я готова забрать малышку. Куда приехать?».
— Сейчас Котлетка обживается в новой семье. Она очень ласковая, игривая и общительная. Обожает играть со шторами и устраивать ночной «тыгыдык». Других животных в семье нет, поэтому малышка чувствует себя настоящей хозяйкой дома. Мы рады, что удалось помочь ей!