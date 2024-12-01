«Сжался в комочек и озирался по сторонам»: сибиряки спасли брошенного на трассе котенка и назвали его Котлетка

Женщина пошла на звук и вышла в поле, расстилающегося вдоль трассы. В сухой траве находились два маленьких серых котенка. На вид им было 2−3 месяца от рождения. Они сидели, вжавшись друг в друга, и с испугом озирались по сторонам. Вокруг больше не было ни души.