Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Геофизик Пальшин: северный магнитный полюс дойдет до России через сто лет

Точно предсказать движение северного магнитного полюса невозможно.

Источник: Аргументы и факты

Геофизик Николай Пальшин, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова, заявил, что северный магнитный полюс может достигнуть берегов России примерно через 100 лет, если продолжит свое движение с текущей скоростью. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученый отметил, что точно предсказать движение северного магнитного полюса невозможно. На протяжении нескольких веков северный магнитный полюс оставался на севере Канады, а за последние 120 лет его путь наблюдается в сторону географического полюса.

Тем не менее, существует вероятность, что полюс может не только достигнуть российских берегов, но и остановиться. Как добавил Пальшин, движение полюсов трудно прогнозировать из-за сложных процессов, происходящих во внутреннем ядре Земли, о которых на данный момент известно недостаточно.

Ранее стало известно, что за последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России заметно замедлилась до 25 километров в год. Такое поведение магнитного полюса является уникальным и затрудняет его прогнозирование.

наука