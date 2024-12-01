Геофизик Пальшин: северный магнитный полюс дойдет до России через сто лет

Тем не менее, существует вероятность, что полюс может не только достигнуть российских берегов, но и остановиться. Как добавил Пальшин, движение полюсов трудно прогнозировать из-за сложных процессов, происходящих во внутреннем ядре Земли, о которых на данный момент известно недостаточно.