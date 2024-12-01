Геофизик Пальшин: северный магнитный полюс дойдет до России через сто лет

Геофизик Николай Пальшин, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова, заявил, что северный магнитный полюс может достигнуть берегов России примерно через 100 лет, если продолжит свое движение с текущей скоростью. Об этом сообщает РИА Новости.
Ученый отметил, что точно предсказать движение северного магнитного полюса невозможно. На протяжении нескольких веков северный магнитный полюс оставался на севере Канады, а за последние 120 лет его путь наблюдается в сторону географического полюса.
Тем не менее, существует вероятность, что полюс может не только достигнуть российских берегов, но и остановиться. Как добавил Пальшин, движение полюсов трудно прогнозировать из-за сложных процессов, происходящих во внутреннем ядре Земли, о которых на данный момент известно недостаточно.
Ранее стало известно, что за последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России заметно замедлилась до 25 километров в год. Такое поведение магнитного полюса является уникальным и затрудняет его прогнозирование.