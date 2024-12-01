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Атмосферный фронт закрыл небо над Южным Уралом плотными облаками

Атмосферный фронт закрыл небо над Южным Уралом плотными облаками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 47% 762 мм рт. ст. +4°

Синоптики отмечают, что вдали от центра арктического циклона его фронты не слишком активны, поэтому осадков будет немного и выпадать они будут лишь местами.

«В ближайшие дни погода существенно не изменится, а 3—4 декабря юго-западный ветер принесет кратковременную оттепель», — комментируют в Уральском УГМС.

В воскресенье, 1 декабря, в Челябинской области местами небольшой снег, в горах слабые метели, местами на дорогах гололедица. Ветер западный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с. При облачной с прояснением погоде от минус 4 до плюс 1 градуса.

Непосредственно в Челябинске сегодня ожидается слабый снег, от минус до плюс 1 градуса. В 7.30 утра в центре города минус 2, влажность 80%, ветер западный 2 м/с, атмосферное давление 744 мм ртутного столба.

Добавим, режим НМУ первой степени опасности, при котором на уровне жизнедеятельности человека скапливаются промышленные и автомобильные выбросы, в Магнитогорске действует до 19.00 1 декабря, Челябинске и Коркино — 2 декабря.