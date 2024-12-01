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В Новосибирске составили антирейтинг микрорайонов города

Горожан возмущают пробки и отсутствие досуга для семей.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске составлен ТОП-3 микрорайонов города, в которых, по мнению местных жителей, уровень жизни ниже остальных. Такой список составили на основании отзывов в 2ГИС. На первом месте район Читая.

— Суета, бешеное движение. Раньше район был спокойным, — пишут местные.

На второе место новосибирцы поставили жилмассив нижняя Ельцовка. Горожанам не понравилась плохая доступность транспорта и отсутствие развлечений.

Замыкает антирейтинг микрорайон «Затон». Новосибирцы отмечают в этой местности проблемы с благоустройством.

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