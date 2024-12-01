На трёх участках БАМа в Хабаровском крае ускорили движение поездов

Российские железные дороги продолжают работу по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали в сторону тихоокеанских портов Дальнего Востока. Помимо укладки вторых путей, строители переводят на цифровое управление движение поездов, что значительно ускоряет прохождение составов. Так, накануне специалисты «Нацпроектстроя» внедрили новую систему на станциях Новый Ургал, Хальгасо и на путевом посту 3796 км перегона Хальгасо — Силинка в Комсомольском районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».