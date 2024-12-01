На трёх участках БАМа в Хабаровском крае ускорили движение поездов

Российские железные дороги продолжают работу по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали в сторону тихоокеанских портов Дальнего Востока. Помимо укладки вторых путей, строители переводят на цифровое управление движение поездов, что значительно ускоряет прохождение составов. Так, накануне специалисты «Нацпроектстроя» внедрили новую систему на станциях Новый Ургал, Хальгасо и на путевом посту 3796 км перегона Хальгасо — Силинка в Комсомольском районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С помощью нового механизма диспетчеры станут удаленно управлять стрелками и светофорами, следить за работой оборудования и выявлять предотказные состояния.
Система, являющаяся собственной разработкой компании, адаптирована к суровому климату Хабаровского края, работает при экстремально низких температурах и защищена от импульсных перенапряжений. Кроме того, встроенная защита от кибератак исключает несанкционированный доступ к управлению.
Проводимые РЖД работы — часть программы развития Восточного полигона железных дорог. В Хабаровском крае завершение модернизации бамовской линии Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре, на которой находятся упомянутые выше станции, повысит ее провозную способность к концу 2024 года до 48,6 млн тонн.