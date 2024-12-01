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Главному управлению МЧС Иркутской области исполнилось 20 лет

За 20 лет службы сотрудники управления спасли более 25 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Главное управление МЧС России по Иркутской области отметило 20-летие со дня регистрации. 30 ноября 2004 года территориальный орган был зарегистрирован как юридическое лицо и начал свою официальную деятельность. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

— Мы прекрасно понимаем, что Иркутская область не самый простой регион. Лесные пожары, паводки, землетрясения. За 20 лет истории управления спасено более 25 тыс. человек, — говорится в сообщении.

Игорь Кобзев поздравил сотрудников МЧС с юбилеем, пожелав им крепкого сибирского здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Также губернатор выразил благодарность за самоотверженную службу.