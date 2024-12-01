Главному управлению МЧС Иркутской области исполнилось 20 лет

Главное управление МЧС России по Иркутской области отметило 20-летие со дня регистрации. 30 ноября 2004 года территориальный орган был зарегистрирован как юридическое лицо и начал свою официальную деятельность. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.