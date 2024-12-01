Молодёжная столица 2025: мэр Владивостока призывает голосовать за Хабаровск

Владивосток должен поддержать Хабаровск в борьбе за звание «Молодёжной столицы России — 2025», считает мэр Владивостока Константин Шестаков.
В первый день декабря началось народное голосование, где каждый россиянин может выбрать один из пяти городов-финалистов: Хабаровск, Новый Уренгой, Омск, Пермь или Томск. Проголосовать можно на портале Госуслуг до 20 декабря.
Глава Владивостока Константин Шестаков обратился к жителям города через Telegram-канал «Администрация Владивостока», призывая отдать голоса за Хабаровск. По его словам, в прошлом году вся дальневосточная общественность помогала Владивостоку добиться почётного титула, и теперь настало время поддержать соседей. Он подчеркнул, что макрорегиону важно сохранить статус Молодёжной столицы, что позволит продолжить реализацию значимых молодёжных инициатив и проектов.
В финал конкурса Хабаровск попал после рассмотрения заявки экспертами Росмолодёжи, оценивших заявки по таким критериям, как уникальность мероприятий, креативность решений и масштаб вовлечения местных жителей. Выбор города-победителя даёт региону возможность получить поддержку для проведения образовательных, культурных и социальных проектов, а также продвижения его потенциала на федеральном уровне.
Этот конкурс стал частью инициатив, направленных на развитие молодёжной политики в стране, что особенно актуально на фоне растущего интереса к молодёжным инициативам. Помимо голосования организаторы подготовили серию тревел-шоу, чтобы жители страны могли больше узнать о жизни и особенностях городов-претендентов, их культуре и традициях.
Хабаровск уже включился в активное продвижение своей заявки, рассчитывая на поддержку не только своих жителей, но и соседей из всего Дальнего Востока. Итоги голосования будут подведены в конце декабря.