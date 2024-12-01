Молодёжная столица 2025: мэр Владивостока призывает голосовать за Хабаровск

Глава Владивостока Константин Шестаков обратился к жителям города через Telegram-канал «Администрация Владивостока», призывая отдать голоса за Хабаровск. По его словам, в прошлом году вся дальневосточная общественность помогала Владивостоку добиться почётного титула, и теперь настало время поддержать соседей. Он подчеркнул, что макрорегиону важно сохранить статус Молодёжной столицы, что позволит продолжить реализацию значимых молодёжных инициатив и проектов.