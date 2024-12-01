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Семейный досуг: семь катков зальют в парках Караганды

Этой зимой в парках и скверах Караганды любители зимнего отдыха на коньках смогут кататься на семи катках, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Их зальют, как только позволит погода.

Ледовые площадки будут как линейные, так и стандартные. Их украсят праздничными фонариками. Общая площадь льда составит около 12 тысяч квадратных метров.

А пока в управлении парками и скверами занимаются подготовительной работой: изготавливают и устанавливают деревянные поручни, готовят фотозоны и др.

По традиции линейный каток будет в Центральном парке. В этом сезоне его локацию сместят ближе к западной части. На парковом озере катка не будет, запрещено кататься там и на снегоходах.

Линейный каток появится и в парке Майкудука. А в Пришахтинске лёд зальют в парке 40 лет Казахстана. Сортировка тоже не останется без этого зимнего развлечения.

На Юго-Востоке небольшие катки обустроят на двух площадках — в парке Победы и сквере «Алаш».

туризм и отдых