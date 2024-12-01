Православный календарь на декабрь 2024 года: все праздники и дни памяти святых

В первый месяц зимы в православном календаре несколько значимых событий: Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), дни памяти Андрея Первозванного (13), Николая Чудотворца (19), Георгия Победоносца (9) и Александра Невского (6). Кроме этого, в декабре верующие соблюдают последний в году многодневный пост — Рождественский. Он заканчивается в ночь на 7 января 2025 года.
Календарь по дням:
1 декабря. День памяти мученика Платона Анкирского. В этот же день принято чтить еще память мучеников диакона Романа Кесарийского, отрока Варула, а также Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.
2 декабря. Праздник иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение». Входит в список чудотворных. День памяти пророка Авдия. Входит в число двенадцати малых пророков.
3 декабря. День памяти святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.
4 декабря. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из главных христианских праздников.
5 декабря. День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского. День памяти святого мученика Прокопия Кесарийского.
6 декабря. День памяти благоверного великого князя Александра Невского.
7 декабря. День памяти святого мученика Меркурия Смоленского. День памяти святой великомученицы Екатерины.
8 декабря. День памяти священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского. Еще одно значимое событие этого дня — отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
9 декабря. День памяти преподобного Алипия столпника.
10 декабря. Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Является чудотворной, это один из первых иконописных образов Богородицы.
11 декабря. День памяти мученика Иринарха Севастийского и с ним святых семи жен. День памяти святителя Феодора, архиепископа Ростовского.
12 декабря. День памяти мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников. День памяти святого мученика Филумена.
13 декабря. День памяти апостола Андрея Первозванного. Стал одним из первых апостолов, последовавших за Иисусом Христом.
14 декабря. День памяти праведного Филарета Милостивого. День памяти пророка Наума.
15 декабря. День памяти пророка Аввакума. День памяти мученицы Миропии Хиосской. Известна тем, что лечила больных, собирая миро с мощей святой Ермионии.
16 декабря. День памяти преподобного Саввы Сторожевского. Входил в число первых учеников Сергия Радонежского, является основателем Сторожевского монастыря у Звенигорода. День памяти святого Иоанна Молчальника, епископа Колонийского.
17 декабря. День памяти великомученицы Варвары и мученицы Иулиании.
18 декабря. День памяти преподобного Саввы Освященного. Мог приручать диких животных, исцелять болезни и неоднократно совершал различные чудеса.
19 декабря. День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Николай Чудотворец — один из наиболее известных и почитаемых во всем мире святых.
20 декабря. День памяти святителя Амвросия, епископа Медиоланского. Празднование иконы Божией Матери Селигерская-Владимирская.
21 декабря. День памяти преподобного Патапия и преподобного Кирилла Челмогорского.
22 декабря. Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Долгие годы у родителей будущей Девы Марии не было детей. Анна и Иоаким горячо молились о том, чтобы Бог подарил им ребенка, пообещав посвятить дитя Господу. День иконы Божьей Матери «Нечаянная Радость».
23 декабря. День памяти мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.
24 декабря. День памяти преподобного Никона Сухого. Его имя тесно связано с историей Киево-Печерской лавры. День памяти преподобного Даниила Столпника.
25 декабря. День памяти святителя Спиридона Тримифунтского. Обладал чудотворным даром: исцелял больных, мог изгонять бесов. Молятся ему и в надежде избавиться от финансовых проблем.
26 декабря. День памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. В народном календаре этот день носит название Евстратиев день.
27 декабря. День памяти мучеников Фирса, Левкия и Каллиника. День памяти мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. На Руси 27 декабря называли Филимоновым днем или просто Филимоном.
28 декабря. День памяти священномученика Елевферия, епископа Илирийского. День памяти преподобного Трифона Печенгского. На Руси 28 декабря называли Трифоновым днем.
29 декабря. День памяти пророка Аггея. День памяти преподобной Софии, супруги великого князя Василия III. На гробнице Софии случались чудесные исцеления.
30 декабря. День памяти пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.
31 декабря. День памяти мучеников Севастиана и дружины его. День прославления праведного Симеона Верхотурского, покровителя уральской земли.
Напомним, на декабрь приходится большая часть Рождественского поста. Его условно можно разделить на три этапа. Первый продолжается до 20 декабря: в это время постящимся разрешено употреблять рыбу во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Два дня в неделю (пятница и среда) — сухоядения. По понедельникам пища может быть горячей, но добавлять в нее растительное масло нельзя.
Второй период — более строгий — с 20 декабря до 1 января включительно. В эти дни рыбу можно вкушать лишь по выходным дням.
Более жесткие гастрономические ограничения наступают ближе к Рождеству. За неделю до праздника рыбу все же следует исключить из меню. А в сочельник (6 января) и вовсе ничего нельзя есть до наступления сумерек. Пока на небе не появится первая звезда — символ Вифлеемской, возвестившей миру о рождении Иисуса Христа.