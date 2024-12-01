Православный календарь на декабрь 2024 года: все праздники и дни памяти святых

В первый месяц зимы в православном календаре несколько значимых событий: Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), дни памяти Андрея Первозванного (13), Николая Чудотворца (19), Георгия Победоносца (9) и Александра Невского (6). Кроме этого, в декабре верующие соблюдают последний в году многодневный пост — Рождественский. Он заканчивается в ночь на 7 января 2025 года.