Еще один жилой массив подключили к газу в Астане

«Мы ждали подключения к газу и вот наконец, сегодня первый день как переходим на природный газ. До этого мы топили углем. Каждые 6−12 часов приходилось следит за котельной, наполнять уголь. Не могли спокойно и надолго оставлять дом без присмотра. Теперь этот вопрос больше не будет нас беспокоить. Дома батареи очень теплые, горячая вода работает в штатном режиме. Мы очень рады!» -, говорит хозяин дома Байгарим Хасенов.