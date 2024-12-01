Россияне будут работать шесть дней на неделе 23−29 декабря

Напомним, в декабре есть много профессиональных праздников. Так, 1 декабря — День математика, 3 декабря — День юриста, 5 декабря — День волонтера, 7 декабря — Международный день гражданской авиации, 17 декабря — День Ракетных войск стратегического назначения, 20 декабря — День работника органов безопасности Российской Федерации, 22 декабря — День энергетика, 25 декабря — День работника органов регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 27 декабря — День спасателя.