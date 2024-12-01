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В Таганроге в месте крупной коммунальной аварии заменят 800 метров трубы

В феврале 2025 года в Таганроге приступят к замене трубы в районе крупной аварии.

Источник: Комсомольская правда

В городе Таганроге Ростовской области власти решили заменить 800 метров изношенной трубы, из-за которой происходят крупные коммунальные аварии. Об этом в Телеграм написала глава администрации города Светлана Камбулова.

Произошло это после того, как в приморском городе произошел порыв на водопроводе в районе улиц Дзержинского и Морозова, из-за чего часть дорог оказалась затоплена и многие дома остались без воды.

Светлана Камбулова отметила, что из-за высокого процента износа труб в этом месте коммунальные аварии происходят часто.

— Данный участок водопровода, где произошла авария, подлежит замене. К этим работам Водоканал планирует приступить в феврале 2025 года, — написала глава администрации.

Также она добавила, что коммунальщики заменят 800 метров трубы диаметром 500 мм. Это должно решить проблему в этом районе города.