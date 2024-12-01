«Амур» и СКА забросили 12 шайб на двоих в Хабаровске

Гости открыли счет на 12-й минуте встречи, но хозяева очень быстро сравняли — постарался Игнат Коротких. Алекс Гальченюк во втором периоде вывел хабаровчан вперед, но питерские армейцы не позволили «Амуру» уйти в отрыв. Игра в догонялки продолжалась на протяжении всего матча — армейцы вели в счете, но «тигры» постоянно держали их в тонусе. Гальченюк оформил хет-трик, также отличиться смог Олег Ли. До самой финальной сирены отставание хабаровчан было минимальным, и они пытались перевести игру в овертайм, но дополнительного времени болельщики так и не увидели. На последней минуте основного времени СКА забил седьмую шайбу, установив окончательный счет в матче. 5:7 — поражение «Амура».