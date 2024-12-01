Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Концерт к юбилею областной филармонии пройдет в Иркутске 1 декабря

Концерт приурочен к юбилею областной филармонии и 100-летию «Комсомольской правды».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 1 декабря состоится концерт, посвященный празднованию юбилея областной филармонии и 100-летию «Комсомольской правды».

Прославленный и всемирно известный «Байкал-квартет» исполнит музыкальные хиты в своей неподражаемой интерпретации. Народные песни, классические произведения и даже рок-композиции прозвучат в этот раз на сцене филармонии в новом прочтении, — рассказали организаторы мероприятия.

Зрители услышат любимые песни Вячеслава Бутусова, Гарика Сукачева, рок-групп «Серьга», «Сектор Газа», «Битлз», «Скорпионс» и многие другие хиты и шлягеры в исполнении солистов, чьи голоса звучали на престижных площадках России, под аккомпанемент народных инструментов. Начало мероприятия запланировано на 17:00. Увидеть прямую трансляцию концерта можно на сайте irk.kp.ru.