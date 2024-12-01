Концерт к юбилею областной филармонии пройдет в Иркутске 1 декабря

Прославленный и всемирно известный «Байкал-квартет» исполнит музыкальные хиты в своей неподражаемой интерпретации. Народные песни, классические произведения и даже рок-композиции прозвучат в этот раз на сцене филармонии в новом прочтении, — рассказали организаторы мероприятия.