Концерт к юбилею областной филармонии пройдет в Иркутске 1 декабря

В Иркутске 1 декабря состоится концерт, посвященный празднованию юбилея областной филармонии и 100-летию «Комсомольской правды».
Прославленный и всемирно известный «Байкал-квартет» исполнит музыкальные хиты в своей неподражаемой интерпретации. Народные песни, классические произведения и даже рок-композиции прозвучат в этот раз на сцене филармонии в новом прочтении, — рассказали организаторы мероприятия.
Зрители услышат любимые песни Вячеслава Бутусова, Гарика Сукачева, рок-групп «Серьга», «Сектор Газа», «Битлз», «Скорпионс» и многие другие хиты и шлягеры в исполнении солистов, чьи голоса звучали на престижных площадках России, под аккомпанемент народных инструментов. Начало мероприятия запланировано на 17:00. Увидеть прямую трансляцию концерта можно на сайте irk.kp.ru.