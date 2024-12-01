150 солдат присягнули на верность Родине в Конаеве

Молодые солдаты войсковой части 58012 в присутствии командиров, ветеранов Вооруженных сил и родных поклялись быть верными воинскому долгу, мужественно защищать независимость, конституционный строй страны, ее народ и законно избранного Президента, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В присяге заложен глубокий смысл. Отныне все ваши поступки и дела будут соизмеряться с требованиями этой торжественной клятвы. Уверен, что армия закалит вашу волю, укрепит физически, сформирует патриотические убеждения. Здесь вы также получите специальность, которая вам пригодится в гражданской жизни.
Призванные нынешней осенью солдаты из Алматинской, Жетысуской и Туркестанской областей уже прошли курс молодого бойца. Они изучили общевоинские уставы, ознакомились с тактико-техническими характеристиками оружия, прошли строевую и огневую подготовку.
Собравшимся на площади военнослужащие продемонстрировали показательные выступления с элементами рукопашного боя, строевые приемы с оружием и без него. Под открытым небом была также организована выставка современного вооружения и техники.
Командир войсковой части провел беседу с родителями. Он проинформировал, где, в каких условиях служат их сыновья и в какие подразделения они распределены. По завершении мероприятия молодые солдаты в сопровождении родных и близких отправились в свое первое увольнение.