150 солдат присягнули на верность Родине в Конаеве

В присяге заложен глубокий смысл. Отныне все ваши поступки и дела будут соизмеряться с требованиями этой торжественной клятвы. Уверен, что армия закалит вашу волю, укрепит физически, сформирует патриотические убеждения. Здесь вы также получите специальность, которая вам пригодится в гражданской жизни.