ДТП на трассе в Башкирии: 9 пострадавших, среди которых ребенок

На момент аварии в отечественном автомобиле находились три человека, а в иномарке — шесть, среди которых был семилетний ребенок. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия и деблокировали пострадавших. Все девять человек были извлечены из поврежденных автомобилей и переданы в руки медицинских работников.