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ДТП на трассе в Башкирии: 9 пострадавших, среди которых ребенок

В ДТП на трассе Башкирии пострадали 9 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Бирском районе Республики Башкортостан произошла серьезная авария, в которой пострадали девять человек. ДТП случилось около села Николаевка на трассе Уфа-Янаул, где столкнулись две легковые машины — отечественная «десятка» и Volkswagen Polo.

На момент аварии в отечественном автомобиле находились три человека, а в иномарке — шесть, среди которых был семилетний ребенок. Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия и деблокировали пострадавших. Все девять человек были извлечены из поврежденных автомобилей и переданы в руки медицинских работников.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь и проводится обследование. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

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