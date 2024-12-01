Рабочие завершили установку главной ёлки Хабаровского края

В Хабаровске 25 ноября началось праздничное оформление площади Ленина к Новому году. Центральной фигурой, естественно, является двадцатиметровая ель, установку которой завершили 1 декабря, как и было объявлено ранее, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Каркас и саму ель мы установили, теперь монтируем ёлочные шары, звёзды и гирлянды. Также поставим забор вокруг ёлки. Сегодня мы должны завершить поставленную задачу, поэтому будем работать до конца, — рассказал руководитель бригады монтажников.
Напомним, помимо ели на площади Ленина установят две горки с классическими двумя выкатами длиной по 25 метров. Еще одна горка будет уникальная: 24 метра в длину, но с четырьмя выкатами. Самую большую горку украсят символами Хабаровского края, такими как Утёс, памятник Муравьёву-Амурскому и колесо обозрения.