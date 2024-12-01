Рабочие завершили установку главной ёлки Хабаровского края

— Каркас и саму ель мы установили, теперь монтируем ёлочные шары, звёзды и гирлянды. Также поставим забор вокруг ёлки. Сегодня мы должны завершить поставленную задачу, поэтому будем работать до конца, — рассказал руководитель бригады монтажников.