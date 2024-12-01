ТОП недели от ИА PrimaMedia: лучшие материалы, которые нельзя пропустить

По традиции подводим итоги недели и делимся обзором самых интересных материалов ИА PrimaMedia за последние семь дней. Среди главных событий — потрепавший нервы циклон, завершение конкурсов по охране школ Владивостока, голосование за проект КРТ на Спортивной, взлёт курса доллара и не только.
Разгул стихии: мощный ветер и дождь продолжают бить по Владивостоку.
Непогода будет буйствовать в дальневосточной столице до 27 ноября.
Редакция ИА PrimaMedia, как всегда, оперативно следила за всем, что происходит в крае в связи с непогодой. Корреспонденты не только держали связь со специалистами, устраняющими последствия шторма, но и доставляли информацию прямо из эпицентра стихии, где срывало крыши и части фасадов.
Охрана школ Владивостока в 2025 году обойдется в 577 млн рублей.
В дальневосточной столице завершаются конкурсы на защиту образовательных учреждений.
Наручники, резиновые дубинки и ручной металлодетектор — мы выяснили, как в следующем году будут охраняться образовательные учреждения, в какую сумму это обойдётся городу и как сильно она выросла за последние несколько лет.
Иван Папанин на суше и на море.
Зигзаги судьбы знаменитого полярника: от Якутии до Чукотки, от Северного полюса до пучин Тихого океана.
О легендарном полярнике, который работал в Якутии и на Чукотке, развивал Северный морской путь, стоял у истоков научного изучения морских глубин, специально для ИА PrimaMedia рассказал Василий Авченко.
Градсовет при губернаторе Приморья дал зелёный свет проекту КРТ на Спортивной. Что теперь?
При этом не все эксперты поддержали жилую застройку на месте бывшего рынка.
Вместе с экспертами редакция заглянула в будущее территории на месте бывшего Спортивного рынка.
Доллар выше 100 рублей: как взлет валюты ударит по россиянам.
Доцент кафедры экономики и управления ВВГУ рассказал, чем вызвано повышение и как на него реагировать.
Кому выгоден новый курс, какие риски влечёт за собой повышение и как реагировать на сложившуюся ситуацию среднестатистическому гражданину — объяснил нашему корреспонденту эксперт Андрей Корень.
Минфин поднял лимиты на ипотеку: как это скажется на жизни простых россиян в 2025 году.
Эксперт простыми словами объяснил, что это решение значит для рынка недвижимости.
Повлияет ли такое решение на доступность «Семейной ипотеки» и стоимость квартир? Разбиралось ИА PrimaMedia вместе с экспертом Максимом Кривелевичем.