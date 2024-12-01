ТОП недели от ИА PrimaMedia: лучшие материалы, которые нельзя пропустить

Редакция ИА PrimaMedia, как всегда, оперативно следила за всем, что происходит в крае в связи с непогодой. Корреспонденты не только держали связь со специалистами, устраняющими последствия шторма, но и доставляли информацию прямо из эпицентра стихии, где срывало крыши и части фасадов.