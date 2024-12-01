В полиции рассказали, где был 10-летний омич, которого искали всю ночь

В полиции порталу Om1.ru рассказали о завершении поисков 10-летнего мальчика. Ученик третьего класса ушёл гулять в субботу, 30 ноября, около 10 утра. Домой ребёнок так и не вернулся. Родственники мальчика обратились в полицию только ближе к ночи, в 22:30.
К поискам ребёнка были подключены волонтёры. По информации из соцсетей, школьника последний раз видели около автовокзала. Предполагалось, что он мог уехать к матери в Тюкалинский район — в Омске ребёнок жил вместе с отцом. Однако у мамы мальчик так и не появился.
Как оказалось, ночь ребёнок провёл у соседки. По предварительным данным, в отношении него не совершалось никаких противоправных действий.