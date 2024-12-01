В полиции рассказали, где был 10-летний омич, которого искали всю ночь

К поискам ребёнка были подключены волонтёры. По информации из соцсетей, школьника последний раз видели около автовокзала. Предполагалось, что он мог уехать к матери в Тюкалинский район — в Омске ребёнок жил вместе с отцом. Однако у мамы мальчик так и не появился.