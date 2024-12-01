Книгу рецептов блюд из черемухи выпустили в Черемхове

Как сообщил мэр города Вадим Семенов в своем тг-канале (18+), книгу выпустили по итогам «Черемухового фестиваля» (6+). В этом году мероприятие собрало более 10 тысяч человек. На фестивале изготовили 3,2 тысячи пряников на черемуховой муке с черемуховой начинкой. Кроме того, на мероприятии установили рекорд Иркутской области, приготовив 120 блюд из этой ягоды. В книгу вошли различные рецепты: пироги, торты, булочки, кексы, пряники, мороженое, коктейли, морсы, джемы, буузы и даже соленья.