Добытые советской разведкой материалы принесли СССР убытки на 60 млн рублей

Котлобай служил в Красной армии в 1941 году и попал под каток немецкого наступления. Как он сам рассказывал коллегам, советские войска были обескровлены и деморализованы сталинскими репрессиями прошлых лет, что привело к массовому попаданию солдат в окружение и плен. Военнопленным стал и Котлобай. Как и других, его заставили пешком идти сотни километров до лагеря, который представлял собой огороженную колючей проволокой землю. Чуть позже некоторых пленных переселили в бараки, которые им пришлось строить самим. Котлобай вспоминал, что во время эпидемий тифа иногда в день умирали сотни людей, а немецкие охранники обращались с выжившими, как со скотом, ссылаясь на то, что СССР не подписал конвенцию о правах военнопленных.