Лидер ленинградских коммунистов Киров был охотником до женщин c руками «по локоть в крови»

«Когда исследовали кальсоны Мироныча… на них оказались пятна спермы! Даже сперматозоиды были целыми. Значит, незадолго до гибели Киров занимался сексом. С кем? Точно не с женой — она была дома, на Каменноостровском проспекте. И тут появляется имя Мильды Драуле. Ее допрашивают уже через несколько минут после убийства, значит, она была на месте преступления. А затем ее доставляют в ОГПУ и составляют опись вещей. Так вот, на Мильде были только пальто и туфли! То есть в момент убийства она была совершенно голой», — говорится в материале.