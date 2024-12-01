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Для водителей в Ростове ввели новые ограничения

Останавливаться и парковаться запретили на двух центральных улицах.

В донской столице с 30 ноября начали действовать новые ограничения для автомобилистов. Их ввели в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

В частности, для повышения пропускной способности введён запрет на остановку на улице Текучёва между домом № 123 и проспектом Театральным. Также была запрещена остановка на улице Темерницкой по северной стороне на участке от строения № 71 до переулка Семашко. Кроме того, на обоих участках начал действовать круглосуточный и ежедневный запрет остановки и стоянки.

Из-за прокладки газопровода временно ограничили движение для машин с 23:00 до 6:00 по улице Зрелищная в районе здания № 28. Предполагается, что эти ограничения будут действовать до конца января.

Ранее стало известно о скоростных ограничениях на федеральной трассе М4 «Дон».