Для водителей в Ростове ввели новые ограничения

В частности, для повышения пропускной способности введён запрет на остановку на улице Текучёва между домом № 123 и проспектом Театральным. Также была запрещена остановка на улице Темерницкой по северной стороне на участке от строения № 71 до переулка Семашко. Кроме того, на обоих участках начал действовать круглосуточный и ежедневный запрет остановки и стоянки.