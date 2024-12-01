Салют в шесть утра в воскресенье напугал жителей Южного города

Некоторые посоветовали пироману обратиться к психологу. «Мужчина, задумавший этот сюрприз, обратитесь к психологу. Очень надеюсь, что та, кому этот утренний перфоманс предназначался, вас не выберет, или если уже выбрала — бросит. Люди все спят в шесть утра, в воскресенье! Я чуть рассудка не лишилась!», — написала другая женщина.