Салют в шесть утра в воскресенье напугал жителей Южного города

В Южном городе в воскресенье в шесть часов утра местные жители проснулись от хлопков и взрывов. Перепуганные жильцы многоэтажек подбежали к окнам. Они увидели, что некий мужчина запускает фейерверк и кричит: «Нина, с днем рождения!».
По словам очевидцев, в воздух взлетело более десятка залпов, сопровождавшихся громкими взрывами. Причем петарды были установлены на детской площадке, всего в нескольких метрах от жилых домов и припаркованных машин. Эхо от залпов разлетелось по всему району, прервав безмятежный воскресный сон местных жителей. Жильцы не оценили любовного порыва пиромана. В адрес незадачливого романтика они адресовали множество нелестных пожеланий. У многих от грохота проснулись маленькие дети.
«У меня очень маленький ребенок, который напугался! Все возвращается бумерангом», — сообщила «КП-Самара» одна из жительниц.
Некоторые посоветовали пироману обратиться к психологу. «Мужчина, задумавший этот сюрприз, обратитесь к психологу. Очень надеюсь, что та, кому этот утренний перфоманс предназначался, вас не выберет, или если уже выбрала — бросит. Люди все спят в шесть утра, в воскресенье! Я чуть рассудка не лишилась!», — написала другая женщина.
Своими действиями мужчина нарушил Закон Самарской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан», согласно которому нельзя шуметь будние дни с 22.00 до 8.00, в субботу, воскресенье и праздничные дни — с 22.00 до 10.00. Его нарушение влечет штраф для граждан в сумме от 500 до 3000 рублей.