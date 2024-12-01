В Приморье ГАИ проверило более 240 большегрузов из РФ и Китая

Из общего числа проверенных машин 105 принадлежали российским перевозчикам. Выявлено 23 нарушения. Среди них — перевозка грузов с превышением допустимых габаритов по высоте, за что предусмотрена ответственность по статье 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов), а также несоблюдение требований по использованию тахографа (статья 11.23 КоАП РФ), неправильное оформление путевой документации (статья 12.31.1 КоАП РФ) и отсутствие договоров фрахтования при перевозке пассажиров (статья 11.14.2 КоАП РФ). По каждому из случаев возбуждены административные дела.