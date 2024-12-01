В Приморье ГАИ проверило более 240 большегрузов из РФ и Китая

В Приморье в рамках совместных рейдов Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Дальневосточному Федеральному округу и ГАИ проверено более 240 большегрузов с использованием передвижных постов весогабаритного контроля. Специалисты выявляли нарушения при перевозках грузов и пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Из общего числа проверенных машин 105 принадлежали российским перевозчикам. Выявлено 23 нарушения. Среди них — перевозка грузов с превышением допустимых габаритов по высоте, за что предусмотрена ответственность по статье 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов), а также несоблюдение требований по использованию тахографа (статья 11.23 КоАП РФ), неправильное оформление путевой документации (статья 12.31.1 КоАП РФ) и отсутствие договоров фрахтования при перевозке пассажиров (статья 11.14.2 КоАП РФ). По каждому из случаев возбуждены административные дела.
Кроме того, было проверено 139 грузовиков, принадлежащих китайским перевозчикам. Здесь выявлены лишь три случая нарушений правил перевозки тяжеловесных грузов — превышение допустимой нагрузки на ось транспортного средства. За эти нарушения водителей привлекли к ответственности по статье 12.21.5 КоАП РФ, а суммарный размер штрафов, наложенных судами, составил 1 миллион рублей. Однако в ходе рейдов не было выявлено случаев превышения общей массы транспортных средств китайских перевозчиков.
Специалисты также провели мониторинг возможных путей объезда пунктов контроля. Было замечено, что некоторые российские перевозчики выбирают альтернативные маршруты, чтобы избежать проверки. При этом среди китайских перевозчиков подобных случаев не зафиксировано.