Неделя профилактики табакокурения начнется в Хабаровске

В больнице отмечают, что, несмотря на снижение табакокурения, в последние годы растет потребление никотиносодержащих смесей, вейпов, систем нагревания табака и прочих заменителей сигарет. Они вызывают такую же зависимость и несут такой же вред, что и сигареты.