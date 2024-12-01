Неделя профилактики табакокурения начнется в Хабаровске

Специалисты Краевой психиатрической больницы призывают посетить кабинеты отказа от курения.
В больнице отмечают, что, несмотря на снижение табакокурения, в последние годы растет потребление никотиносодержащих смесей, вейпов, систем нагревания табака и прочих заменителей сигарет. Они вызывают такую же зависимость и несут такой же вред, что и сигареты.
Только по данным Всемирной организации здравоохранения, в год от последствий употребления табака умирает 6 000 000 человек, 12% из которых некурящие. Табачный дым содержит более 250 вредных и более 70 доказанных канцерогенных веществ.
Всех, кто хочет бросить курить, приглашают в кабинеты отказа от курения. Здесь ведут прием специалисты-наркологи, психотерапевты и психиатры. Они помогут подобрать терапию для профилактики зависимости. Обратиться можно по адресам: ул. Постышева, д. 13 (97−01−08, 23−27−15), ул. Запарина, д. 87 (32−50−99).