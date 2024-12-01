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В МЧС предупредили омичей об опасном погодном явлении

В первый день зимы на дорогах Омской области образовался сильный гололед.

Источник: Комсомольская правда

В ГУ МЧС России по Омской области предупредили омичей об опасном погодном явлении. По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 1 декабря, на дорогах Омской области ожидается сильный гололед и изморозь. Кристаллы льда могут достигать в диаметре 50 мм и более.

Как предупредили в МЧС, гололед на дорогах очень опасен. Автолюбителям и пешеходам рекомендуется учитывать погодные условия и дорожную обстановку, соблюдать правила безопасности и дорожного движения.