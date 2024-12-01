В МЧС предупредили омичей об опасном погодном явлении

В ГУ МЧС России по Омской области предупредили омичей об опасном погодном явлении. По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 1 декабря, на дорогах Омской области ожидается сильный гололед и изморозь. Кристаллы льда могут достигать в диаметре 50 мм и более.