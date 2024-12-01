1 декабря отмечается День борьбы со СПИДом

В ней поставлена цель: добиться, чтобы к 2030 году ВИЧ перестал быть угрозой для общества. Планируется, что к этому моменту 95% людей с ВИЧ будут знать о своём диагнозе и 95% стоящих на диспансерном учёте — получать современную антиретровирусную терапию. Это даже больше, чем рекомендует международная программа ООН для того, чтобы одержать глобальную победу над вирусом.