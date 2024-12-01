1 декабря отмечается День борьбы со СПИДом

Тема ВИЧ-инфекции остается актуальной, как в мире, так и в России. 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 г., отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день служит делу укрепления организационных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции, продолжающей распространяться по всем регионам планеты.
Население России составляет более 146 миллионов человек, из них, по данным портала стопвичспид.рф (18+), живут с ВИЧ около 900 тысяч человек. Каждый час в России заражается 7 человек.
Сегодня в Хабаровском крае проживает около 2,6 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. В прошлом году на территории края выявлено 245 новых случая ВИЧ-инфекции, в том числе 21 случай был выявлен среди иностранных граждан. Основные пути заражения в Хабаровском крае половой — 91% (причем фактор риска заражения — гетеросексуальные половые контакты) и парентеральный путь (при внутривенном употреблении наркотических средств) — 9%.
Более 84% ВИЧ-инфицированных составляют лица в возрасте от 25 до 50 лет. Вместе с тем, положительная динамика в снижении доли ВИЧ-инфицированных, выявленных в возрасте от 15 до 25 лет, косвенным образом свидетельствует об эффективности профилактической работы, проводимой совместно с учреждениями здравоохранения и образования.
В прошлом году объемы исследований жителей края на ВИЧ в сравнении с прошлым годом выросли. Обследовано 375 000 человек (29,2% от всего населения края).Охват ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением составил 98,8%
Лечение антиретровирусными препаратами в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения получают все нуждающихся в терапии в Хабаровском крае. Напомним, что АРТ-терапия позволяет снизить вирусную нагрузку пациентов до стабильно неопределяемого уровня. Они больше не могут передать ВИЧ даже половым партнёрам, и распространение инфекции останавливается. При этом сами носители ВИЧ и те, кто подвергается значительному риску, могут жить здоровой, долгой и продуктивной жизнью.
По данным портала o-spide.ru (18+), в 2020 году в России принята новая «Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года».
В ней поставлена цель: добиться, чтобы к 2030 году ВИЧ перестал быть угрозой для общества. Планируется, что к этому моменту 95% людей с ВИЧ будут знать о своём диагнозе и 95% стоящих на диспансерном учёте — получать современную антиретровирусную терапию. Это даже больше, чем рекомендует международная программа ООН для того, чтобы одержать глобальную победу над вирусом.