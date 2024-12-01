Прокуратура наведалась в строящийся детский сад в Хабаровске

Прокурор города Хабаровска Юрий Попов вместе с районными коллегами провёл выездную проверку на нескольких ключевых строительных площадках в краевой столице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Среди объектов, куда нанесли визит представители надзорного ведомства, оказались дорожная сеть на улице Героев Пассаров, стройплощадка нового детского сада на 320 мест в районе улицы Шатова и тепломагистраль № 35, обеспечивающей подключение к ТЭЦ-3. Юрий Попов обсудил с подрядчиками трудности, возникающие на разных этапах реализации проектов, и подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков, прописанных в государственных контрактах. Особое внимание было уделено причинам задержек, которые ставят под угрозу своевременное завершение строительства.
По результатам проверки прокуратура дала понять, что намерена принять меры реагирования в случае несоблюдения установленных сроков ввода объектов в эксплуатацию. Каждый из проектов имеет важное значение для города — будь то улучшение транспортной доступности, развитие инфраструктуры образования или модернизация теплоснабжения.
Все социально значимые объекты находятся под пристальным контролем городской прокуратуры. Юрий Попов заверил, что надзор за выполнением обязательств подрядчиками продолжится до полного завершения работ.