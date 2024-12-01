Прокуратура наведалась в строящийся детский сад в Хабаровске

Среди объектов, куда нанесли визит представители надзорного ведомства, оказались дорожная сеть на улице Героев Пассаров, стройплощадка нового детского сада на 320 мест в районе улицы Шатова и тепломагистраль № 35, обеспечивающей подключение к ТЭЦ-3. Юрий Попов обсудил с подрядчиками трудности, возникающие на разных этапах реализации проектов, и подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков, прописанных в государственных контрактах. Особое внимание было уделено причинам задержек, которые ставят под угрозу своевременное завершение строительства.