Фильм про школьников из Хабаровского края вышел в финал всероссийской медиапремии

Напомним, документальный фильм «Юные инноваторы из глубинки» — это четыре истории школьников из небольших городов, меняющих жизнь вокруг с помощью учителей и технологий. Два спортсмена из Николаевска-на-Амуре поставили амбициозную задачу и собрали игровой аппарат. Робототехники из поселка Магистрального исколесили страну со своими разработками. Уральские старшеклассницы из Верхней и Нижней Салды сделали VR-приложение для крупнейшего в мире завода и вдохновили других ребят изучать виртуальные технологии в школьном кружке. А семиклассник-программист из Лисок впервые отправился на всероссийскую конференцию ученых и победил. В объективе ребята рассуждают о настоящем и будущем, обретают уверенность и мотивируют других. А нейросеть добавляет их образам супергеройской силы.