Фильм про школьников из Хабаровского края вышел в финал всероссийской медиапремии

Документальный фильм «Юные инноваторы из глубинки» (6+), одними из героев которого стали выпускники школы № 4 из Николаевска-на-Амуре Хабаровского края Александр Косницкий и Даниил Ковалев, номинирован на всероссийскую премию в сфере медиа и журналистики «Шум», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Хабаровского края.
Из 10 тысяч заявок со всей страны в финал премии жюри отобрало только 75 участников, среди которых и автор фильма, пресс-секретарь «Дневник.ру» Екатерина Мантуленко. 4 декабря в Москве состоится очный этап, по результатам которого будут определены победители в разных номинациях.
А до 1 декабря ВКонтакте (12+) проходит еще и зрительское голосование за проекты финалистов. Поддержать автора документального фильма «Юные инноваторы из глубинки» Екатерину Мантуленко можно по ссылке в номинации «Прорыв года»: vk.com/app52310137.
Отметим, что в ноябре этого года фильм «Юные инноваторы из глубинки» был представлен на конкурсе молодых кинематографистов «Киношторм» (6+) в Мурманске (который проходил в рамках XVI международного кинофестиваля «Северный характер») и был отмечен жюри специальным дипломом за открытие новых героев и тем. А в августе принял участие в конкурсной программе международного фестиваля научного и индустриального кино Сибири «Кремний» в Новосибирске. Очные показы фильма прошли также в школах и кванториумах в регионах РФ.
Напомним, документальный фильм «Юные инноваторы из глубинки» — это четыре истории школьников из небольших городов, меняющих жизнь вокруг с помощью учителей и технологий. Два спортсмена из Николаевска-на-Амуре поставили амбициозную задачу и собрали игровой аппарат. Робототехники из поселка Магистрального исколесили страну со своими разработками. Уральские старшеклассницы из Верхней и Нижней Салды сделали VR-приложение для крупнейшего в мире завода и вдохновили других ребят изучать виртуальные технологии в школьном кружке. А семиклассник-программист из Лисок впервые отправился на всероссийскую конференцию ученых и победил. В объективе ребята рассуждают о настоящем и будущем, обретают уверенность и мотивируют других. А нейросеть добавляет их образам супергеройской силы.
Фильм создан при грантовой поддержке Росмолодежи, а также информационной поддержке цифровой образовательной платформы «Дневник.ру», инновационного центра «Сколково», центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт», молодежного пространства «Просто», международного конкурса инноваций в образовании, министерства образования Иркутской области и министерства образования и науки Хабаровского края.