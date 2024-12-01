Основным источником заражения ВИЧ-инфекцией в Башкирии стал незащищенный секс

Зараженные ВИЧ-инфекцией зарегистрированы во всех муниципальных районах и городских округах Башкирии. Об этом сообщает региональный Минздрав. На сегодняшний день лабораторно подтверждено 42 061 случай заражения.
В 2023 году в республике был выявлен ВИЧ у 1 396 человек. Среди случаев преобладают мужчины — их доля составляет 56%. Что касается возрастной структуры заболевших, то в последние годы ВИЧ чаще диагностируется у людей более старшего возраста. Более 80% новых случаев приходятся на возрастную группу от 31 до 60 лет.
Основным путем передачи ВИЧ остаются половые контакты — в этом году 90% новых случаев заражения произошло именно таким образом. При этом доля случаев, связанных с употреблением наркотиков, заметно снизилась до 9,5%, а вертикальный путь передачи инфекции (от матери к ребенку) составляет всего 0,5%.
ВИЧ живет и размножается только в организме человека, что делает профилактику особенно важной. Основные задачи, стоящие перед медицинскими учреждениями, включают не только раннюю диагностику, но и повышение уровня информированности населения о путях передачи вируса, факторах риска и мерах защиты от заражения.
Регулярные обследования и открытые разговоры о здоровье могут стать решающим шагом к снижению уровня заболеваемости. В Башкирии есть возможность пройти бесплатное обследование в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями или в поликлиниках по месту жительства.
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