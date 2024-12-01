Основным источником заражения ВИЧ-инфекцией в Башкирии стал незащищенный секс

В 2023 году в республике был выявлен ВИЧ у 1 396 человек. Среди случаев преобладают мужчины — их доля составляет 56%. Что касается возрастной структуры заболевших, то в последние годы ВИЧ чаще диагностируется у людей более старшего возраста. Более 80% новых случаев приходятся на возрастную группу от 31 до 60 лет.