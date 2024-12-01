Большой проект завершен: Новый коллектор в Ростове охватил три района города

В декабре, перед Новым годом, принято подводить итоги, вспоминать достижения. А их у юбиляра — Ростова-на-Дону, отметившего в сентябре 275-летие, немало. В последнем месяце этого года в администрации донской столицы рассказывают о главных городских событиях. Начнем с проекта, который должен улучшить условия жизни для значимой части жителей.
Так, 2024 год стал историческим для коммунальной сети города. Было завершено строительство канализационного коллектора № 62. Это крупнейший проект инженерной инфраструктуры в новейшей истории Ростова. На его создание ушло более восьми миллиардов рублей.
КОМФОРТ ДЛЯ СТА ТЫСЯЧ ГОРОЖАН.
Коллектор охватывает практически половину города, а его мощностей хватает, чтобы обеспечить отвод сточных вод с трех районов: Пролетарского, Первомайского и Кировского.
— Это крупнейший проект инженерной инфраструктуры в новейшей истории Ростова, — подчеркнул глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. — На его создание привлечено более восьми миллиардов рублей.
Объект способен не только разгрузить существующие сети, но и взять на себя новые перспективные районы — «Новый Ростов» на территории старого аэропорта и Левобережье.
— Благодаря новому сооружению мы сможем обеспечить качественной системой водоотведения более 100 тысяч жителей новых жилых районов «Нового Ростова» и левобережной зоны. Кроме того, с введением в строй коллектора мы решим наболевший вопрос с водоотведением жилой застройки в Нижней Александровке, — рассказал глава.
Коллектор обслуживает и жилье, и офисные здания, деловую часть города, и объекты культуры.
Трубы общей продолжительностью 8641 погонный метр проходят от территории старого аэропорта в южном направлении через Кизитериновскую балку, Нахичеванскую протоку до Зеленого острова, дальше под самим островом и судоходным руслом Дона вдоль южной стороны Левобережной улицы до существующей канализационно-насосной станции № 6.
КНС-62, оснащенная восемью насосами, может перекачивать до 120 тысяч кубометров стоков в сутки. Станция повысительная: сюда попадают стоки, насосы их поднимают, и дальше опять все работает в самотечном режиме. Диаметр трубы — до двух метров. Глубина заложения — от трех до 22 метров. При строительстве использовались современные технологии и материалы. Метод микротоннелирования позволил возвести разветвленную канализационную сеть без традиционных раскопок. А срок эксплуатации коллектора — минимум полвека.
Переоценить значение объекта трудно. К примеру, заместитель гендиректора «Региональной корпорации развития» Игорь Далаксакуашвили ранее говорил, что без этого коллектора проект «Новый Ростов» просто не состоялся бы.
ЗАДАТЬ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ.
Директор управления капитального строительства Ростова-на-Дону Виктор Волобуев назвал объект уникальным как по свои масштабам, так и по капиталовложениям.
— Коллектор позволит нам убить сразу двух зайцев: обеспечит перспективные застройки необходимой мощностью, а также мы уходим от изношенных объектов водоотведения, — прокомментировал он.
— Именно такие проекты задают вектор развития донской столицы и позволяют вывести на новый уровень качество жизни ростовчан, — подчеркнул глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Также в этом году в Ростове-на-Дону велось строительство канализационного коллектора по улице Локомотивной. Длина сети составила больше трех километров. Его строительство было необходимо из-за масштабной застройки Таганрогской улицы, а также для перенаправления стоков частично выведенного из эксплуатации КНС № 68. На новый коллектор горожане возлагают большие надежды: он будет обслуживать территории Ленинского, Железнодорожного и Октябрьского районов.
Подпись: Новый коллектор может обеспечить водоотведение для 100 тысяч горожан. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.