Большой проект завершен: Новый коллектор в Ростове охватил три района города

КНС-62, оснащенная восемью насосами, может перекачивать до 120 тысяч кубометров стоков в сутки. Станция повысительная: сюда попадают стоки, насосы их поднимают, и дальше опять все работает в самотечном режиме. Диаметр трубы — до двух метров. Глубина заложения — от трех до 22 метров. При строительстве использовались современные технологии и материалы. Метод микротоннелирования позволил возвести разветвленную канализационную сеть без традиционных раскопок. А срок эксплуатации коллектора — минимум полвека.