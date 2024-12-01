Сирота из Иркутска обратился к Бастрыкину из-за неполученной квартиры

«Мужчина по достижению 23-летнего возраста вовремя не обратился в уполномоченные органы для предоставления ему положенного по закону жилья. Вследствие чего он лишен возможности реализовать свое право. Суд в постановке в очередь на получение квартиры ему также отказал», — прокомментировали в ведомстве.