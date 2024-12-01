Сирота из Иркутска обратился к Бастрыкину из-за неполученной квартиры

К председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину в его приёмную через соцсети обратился сирота из Иркутска. Молодой человек не может получить квартиру. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.
«Мужчина по достижению 23-летнего возраста вовремя не обратился в уполномоченные органы для предоставления ему положенного по закону жилья. Вследствие чего он лишен возможности реализовать свое право. Суд в постановке в очередь на получение квартиры ему также отказал», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее следователи СУ СК России по Иркутской области завели уголовное дело. Тогда глава СКР взял ситуацию на контроль. Мужчину признали потерпевшим. Но молодой человек до сих пор не получил квартиру, Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.
Напомним, что глава СК затребовал доклад по делу о покушении на убийство 17-летней девушки в Иркутске. Отец избил дочь и сбросил с 4-го этажа дома.