«СКА-Хабаровск» в последнем матче года переиграл саратовский «Сокол»

— Первые 20−25 минут у нас команда уже на море была в отпуске, потом экстренно вернулась, игра получилась очень сложная, нервная, — сказал после матча главный тренер дальневосточников Алексей Поддубский. — Могли как забить три, так и пропустить. В раздевалке я сказал, что горжусь командой, молодцы. Сегодня, если честно, результат был нужен, поэтому как он был достигнут — не важно. Мы выиграли, я рад, и команда рада. С хорошим настроением уйдут в отпуск. Что касается того, что парни много падали, тянули время — у того же Гонгадзе разбита голова. По одному и тому же месту попадало. Возможно, где-то было, а возможно и нет. Результат сегодня нужен был, мы его добились. Все моменты у «Сокола» во втором тайме пресекал голкипер СКА Ислам Имамов, совершивший несколько сейвов. Он спас ворота даже в ситуации, когда мяч срикошетил от армейских защитников — Имамов надёжно зафиксировал снаряд за сантиметры до ленточки. Кстати, свой очередной шанс отличиться не использовал Шарль, он на 83-й минуте убежал со своей половины поля на рандеву с голкипером саратовского клуба, но не смог обработать мяч и пустил его мимо створа ворот. Итог встречи — 0:1.





— Будут ли ставиться какие-то серьёзные задачи после зимнего перерыва? Ну, не всё так сразу, — сказал главный тренер «СКА-Хабаровска». — Давайте мы создадим команду. Возможно, усилимся. А задачи — у нас они на каждый матч: хотим побеждать. Сезон покажет, он ещё не закончен, но мы настроены готовиться к каждому матчу и побеждать. В 21-ом матче до зимнего перерыва красно-синие набрали 29 очков — 7 побед, 8 ничьих, 6 поражений. После завершения тура, в идеальном для армейцев раскладе, в отпуск они уйдут на 7-й строчке в таблице — сегодня ещё сыграют «Чайка» с «Уралом», «Ротор» с «Шинником», ФК «Сочи» примет «КАМАЗ», «Торпедо» Москва встретится с ФК «Тюмень», а «Родина» с «Нефтехимиком».



