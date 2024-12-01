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В Башкирии открылся еще один ФАП

В селе Лаяшты Илишевского района Башкирии открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в минздраве региона.

Источник: Башинформ

Появление еще одного ФАПа в республике стало возможным благодаря реализации программы по модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

Новый фельдшерско-акушерский пункт соответствует всем современным требованиям и стандартам. Он оснащен всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала.

Начала работы нового ФАПа с нетерпением ждали местные жители. Пациентов будет принимать опытный фельдшер Чулпан Бакирова. ФАП в селе Лаяшты будет обслуживать население численностью 293 человека, 44 из которых — дети.

Благодаря проекту «Цифровой ФАП» жителям села теперь будут доступны цифровые медицинские услуги, отметили в министерстве здравоохранения Башкирии. Фельдшер сможет дистанционно открыть лист временной нетрудоспособности, выписать электронный рецепт, провести телемедицинскую консультацию с врачом и направить медицинские данные в другое учреждение на консультацию — например, ЭКГ, в Центр управления сердечно-сосудистыми рисками.

Напомним, с 2019 года благодаря национальному проекту «Здравоохранение» республика получила свыше 500 модульных конструкций и капитальных врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, выполнен капитальный ремонт около 100 объектов здравоохранения, приобретено более 400 автомобилей и передвижных медицинских комплексов, 30 тысяч единиц медицинского оборудования.

На 2025 год запланирована установка еще 135 модульных ФАПов в районах республики, сообщили в минздраве Башкирии. Пять из них планируется открыть в следующем году в Белорецком районе, информировал ранее Башинформ.

медицина