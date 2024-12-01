«СКА-Хабаровск» завершил год победой

Победой завершился выездной матч хабаровского СКА в Саратове. Подопечные Алексея Поддубского взяли верх над «Соколом» со счетом 1:0. Подробности — в материале «Комсомольская правда» — Хабаровск".
Ключевым моментом встречи стал эпизод в концовке первого тайма. Защита хозяев допустила ошибку, которой успешно воспользовались хабаровские футболисты. Артем Симонян подхватил мяч и в штрафной выкатил его под удар своему одноклубнику Георгию Гонгадзе. Форвард армейцев не промахнулся и открыл счет.
Армейцы могли увеличить разрыв во втором тайме, но нападающий Шарль свой момент не реализовал. Счет так и остался минимальным, но и этого оказалось достаточным для победного результата.
«Игра получилась очень сложная, нервная. Могли как забить три, так и пропустить. В раздевалке я сказал, что горжусь командой, молодцы. Сегодня, если честно, результат был нужен, поэтому как он был достигнут — не важно. Мы выиграли, я рад, и команда рада. С хорошим настроением уйдут в отпуск», — прокомментировал главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский.
Команда уходит на зимний перерыв в чемпионате. Возобновятся игры только весной 2025 года.