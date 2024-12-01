«СКА-Хабаровск» завершил год победой

«Игра получилась очень сложная, нервная. Могли как забить три, так и пропустить. В раздевалке я сказал, что горжусь командой, молодцы. Сегодня, если честно, результат был нужен, поэтому как он был достигнут — не важно. Мы выиграли, я рад, и команда рада. С хорошим настроением уйдут в отпуск», — прокомментировал главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский.