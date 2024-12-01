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Иркутское «Счастье чистой воды» признали лучшим

Первое место в номинации «Лучший проект по популяризации событийного туризма» в финале XIII международной премии RUSSIAN EVENT AWARDS занял иркутский проект «Счастье чистой воды».

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

Победителей наградили 29 ноября в Нижнем Новгороде. За звание лучших в финале сражались 317 проектов из 56 регионов России и три проекта из Беларуси.

В рамках ледового проекта «Счастье чистой воды» в Иркутске было поставлено более 150 арт-объектов изо льда, в том числе 33 буквы алфавита. На летней площадке фестиваля иркутяне сыграли самый массовый квиз, в котором приняло участие 1209 человек.

А третье место занял ещё один иркутский фестиваль — «Сытый Бабр». Его отметили в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма». Фестиваль посетило более 35 тысяч человек, прошла «Битва поваров», было поставлено несколько гастрономических рекордов. Иркутян угощали 500 литрами окрошки. Летом 2025 года фестиваль «Сытый Бабр» будет продолжен.

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