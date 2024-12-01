Иркутское «Счастье чистой воды» признали лучшим

А третье место занял ещё один иркутский фестиваль — «Сытый Бабр». Его отметили в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма». Фестиваль посетило более 35 тысяч человек, прошла «Битва поваров», было поставлено несколько гастрономических рекордов. Иркутян угощали 500 литрами окрошки. Летом 2025 года фестиваль «Сытый Бабр» будет продолжен.