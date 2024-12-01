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В Ростове для повышения пропускной способности дорог ввели ограничения для машин

В центре Ростова на двух улицах начали действовать ограничения для автомобилистов.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова на улицах Темерницкой и Текучева начали действовать ограничения на движение транспорта. Об этом сообщили в городском управлении автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Эти ограничения ввели для того, чтобы увеличить пропускную способность дорог.

По улице Темерницкой с северной стороны от здания № 71 до переулка Семашки теперь нельзя останавливаться автомобилям. Также там убрали стоянку.

Такой же запрет ввели и на улице Текучева от здания № 344 до Театрального проспекта.