В Ростове для повышения пропускной способности дорог ввели ограничения для машин

В центре Ростова на улицах Темерницкой и Текучева начали действовать ограничения на движение транспорта. Об этом сообщили в городском управлении автомобильных дорог и организации дорожного движения.
Эти ограничения ввели для того, чтобы увеличить пропускную способность дорог.
По улице Темерницкой с северной стороны от здания № 71 до переулка Семашки теперь нельзя останавливаться автомобилям. Также там убрали стоянку.
Такой же запрет ввели и на улице Текучева от здания № 344 до Театрального проспекта.