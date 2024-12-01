Сложный понедельник пообещал приморцам Примгидромет

Синоптики из Примгидромета предупреждают жителей Приморья о неприятных погодных изменениях в начале следующей недели. В ночь на понедельник, 2 декабря, в регион придёт циклон, который принесёт с собой осадки и резкое изменение температур.
Ночью местами пойдёт снег, на юге края ожидается дождь. Температура составит от −8 до −14 °С, в северо-восточных районах похолодает до −21 °С, а на юге будет чуть теплее — от 0 до −7 °С. Днём осадки накроют почти весь край. В северных районах продолжится снег, на побережье по-прежнему возможен дождь. Температура воздуха повысится до +4 °С, но к вечеру резкое похолодание уронит её сразу на 8−12 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют гололёд и усиление северо-западного ветра до штормовых значений.
Ко вторнику циклон покинет край, но останутся морозы. В ночь на 3 декабря температура упадёт до −14…-21 °С, местами на побережье — до −7 °С. Снег прекратится к утру, днём ожидается ясная погода с постепенным ослаблением ветра. Температура днём составит −7…-14 °С.
Для Владивостока прогноз выглядит не менее напряжённым. В ночь на понедельник ожидаются дожди, переходящие в снег. Температура к утру поднимется до +3 °С, но уже днём начнёт снижаться, достигнув −5…-7 °С к вечеру. Непогода осложнит дорожную ситуацию гололёдом. Вторник будет сухим, но холодным — ночью температура опустится до −12 °С, днём будет держаться в пределах −5 °С. Постепенное улучшение погодных условий ожидается к середине недели, однако морозы станут ощутимее, хотя осадки ожидаются минимальные.