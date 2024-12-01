Сложный понедельник пообещал приморцам Примгидромет

Ночью местами пойдёт снег, на юге края ожидается дождь. Температура составит от −8 до −14 °С, в северо-восточных районах похолодает до −21 °С, а на юге будет чуть теплее — от 0 до −7 °С. Днём осадки накроют почти весь край. В северных районах продолжится снег, на побережье по-прежнему возможен дождь. Температура воздуха повысится до +4 °С, но к вечеру резкое похолодание уронит её сразу на 8−12 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют гололёд и усиление северо-западного ветра до штормовых значений.