В Арктике на льдине установили подводную планктонную обсерваторию

«Это настоящее чудо 21 века — наблюдать за биоритмом и питанием планктона. Ведь полярный планктон питается один раз в сутки строго по часам, но никто не знает, что это за часы и как они синхронизированы у гигантского количества особей. Мы продолжаем нашу работу и надеемся, что результаты будут успешными», — приводятся слова старшего научного сотрудника лаборатории радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды РФФ ТГУ Игоря Половцева.