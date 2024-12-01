В Арктике на льдине установили подводную планктонную обсерваторию

ТОМСК, 1 декабря. /ТАСС/. Голографическую камеру, которая исследует планктона в среде обитания, установили к льдине в Арктике ученые Томского государственного университета (ТГУ). Камера будет вести постоянный мониторинг и передавать данные ученым для дальнейших исследований, связанных с экологией, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Ранее первый проректор ТГУ Виктор Демин рассказал ТАСС, что ученые изобрели подводную цифровую голографическую камеру для изучения планктона, которая в дальнейшем и стала основной подводной планктонной обсерватории. По его словам, по поведенческим реакциям планктона можно определять наличие загрязнений воды на самой ранней стадии, так как планктон при питании фильтрует большое количество воды и реагирует на малейшие загрязнения.
«Ледостойкая самодвижущаяся платформа “Северный полюс — 42” с нашей камерой на борту вмерзла в лед и будет дрейфовать со льдиной по Северному Ледовитому океану. Сейчас наши ученые совместно с учеными-полярниками будут анализировать полученные данные об арктическом планктоне. В мире существуют аналоги нашей камеры, но сейчас мы имеем дело с первым в мире арктическим подледным применением ледовой биоиндикационной станции на базе погружной цифровой голографической камеры», — приводятся в сообщении слова Демина.
Станция находится в Северном Ледовитом океане. Ученые выполнили регламентные работы по расконсервации оборудования, необходимый объем калибровочных работ, пробные погружения, обработку массива голограмм. Получены первые данных с характеристиками планктона.
Первые результаты.
Пока что не все полученные данные удается передать на Большую землю, однако команда полярников и ученых постоянно на связи, есть небольшие медианные результаты. В частности, это изображение, сформированное посредством цифрового восстановления голограммы в процессе дрейфа. Обработка голографических данных позволила определить предварительный «график питания» полярного планктона.
«Это настоящее чудо 21 века — наблюдать за биоритмом и питанием планктона. Ведь полярный планктон питается один раз в сутки строго по часам, но никто не знает, что это за часы и как они синхронизированы у гигантского количества особей. Мы продолжаем нашу работу и надеемся, что результаты будут успешными», — приводятся слова старшего научного сотрудника лаборатории радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды РФФ ТГУ Игоря Половцева.
По его словам, центр управления режимами работы камеры и обработки данных находится в Краснодаре. Как обращает внимание Виктор Демин, полученные в рамках экспедиции сведения будут доступны коллективам оптиков, биологов, радиофизиков, экологов с задержкой всего на сутки.
О проекте «ТГУ на льдине».
Проект «ТГУ на льдине» реализуется в рамках стратегического проекта ТГУ «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни» при поддержке федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» нацпроекта «Наука и университеты».
Ключевым направлением исследований стратегического проекта «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни» ТГУ является построение модели углеродного баланса в Северной Азии, включающей все экосистемы и зоны северных территорий: вечную мерзлоту, водно-болотные угодья, водосборы великих сибирских рек — Енисея, Оби, Лены и других, береговую зону, шельф Арктических морей России.