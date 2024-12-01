Уже можно: Хабаровск борется за звание «Молодежной столицы России»

«Предновогоднее голосование за Молодёжную столицу России уже стало доброй традицией. Это уникальный шанс для каждого региона стать точкой притяжения молодых людей со всей страны. Город-победитель получает право на проведение у себя проектов Росмолодёжи, методическую и экспертную поддержку для реализации представленных инициатив. В первом этапе голосования за звание Молодёжной столицы России — 2025 участвовали 17 городов. Особенно радует, что в их числе впервые были города наших исторических регионов — Мариуполь, Мелитополь и Иловайск. В финале будут соревноваться 5 городов, возглавившие рейтинг. Мы убеждены, что итоговое голосование станет дружеским, объединяющим событием в жизни всей страны», — рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.