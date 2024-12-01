Уже можно: Хабаровск борется за звание «Молодежной столицы России»

1 декабря Росмолодёжь запустила народное голосование за город, который получит статус Молодёжной столицы России в 2025 году. Впервые голосование проходит на «Госуслугах» (6+) до 23:59 (мск) 20 декабря. Каждый желающий может выбрать Молодёжную столицу России — 2025 из пятёрки городов-финалистов: Хабаровск, Новый Уренгой, Омск, Пермь и Томск, сообщает ИА AmurMedia.
Народное голосование — финальный и решающий этап конкурсных испытаний специальной номинации «Молодёжная столица России» Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» Федерального агентства по делам молодёжи.
Чтобы принять участие в голосовании на «Госуслугах», нужно войти под своей учётной записью и открыть опрос, далее из списка городов-финалистов проголосовать за один и нажать кнопку «Отправить». На экране появится уведомление, что голос учтён. По правилам проголосовать за город в регионе своей постоянной регистрации нельзя.
«Предновогоднее голосование за Молодёжную столицу России уже стало доброй традицией. Это уникальный шанс для каждого региона стать точкой притяжения молодых людей со всей страны. Город-победитель получает право на проведение у себя проектов Росмолодёжи, методическую и экспертную поддержку для реализации представленных инициатив. В первом этапе голосования за звание Молодёжной столицы России — 2025 участвовали 17 городов. Особенно радует, что в их числе впервые были города наших исторических регионов — Мариуполь, Мелитополь и Иловайск. В финале будут соревноваться 5 городов, возглавившие рейтинг. Мы убеждены, что итоговое голосование станет дружеским, объединяющим событием в жизни всей страны», — рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
В первом отборочном этапе на звание Молодёжной столицы России — 2025 претендовали 17 городов: Хабаровск, Новокузнецк, Омск, Санкт-Петербург, Благовещенск, Сыктывкар, Иваново, Пермь, Новый Уренгой, Мелитополь, Анадырь, Рязань, Мариуполь, Липецк, Псков, Томск, Иловайск.
ТОП-5 городов определило экспертное жюри, в состав которого вошли представители крупного и малого бизнеса, руководители и эксперты СМИ и медиакомпаний, эксперты экосистемы молодёжной политики, лидеры молодёжных проектов и программ, наставники молодёжи, Герои России и участники СВО.
Города-финалисты были допущены к следующим этапам конкурса: инспекционные выезды в города-номинанты в формате онлайн-шоу и народное голосование. Онлайн-шоу в 5 городах, прошедших в финал, также будут оценены жюри и учтены в общем рейтинге городов, претендующих на статус Молодёжной столицы.
Новую Молодёжную столицу России объявят 22 декабря 2024 года в Национальном центре «Россия».
Специальная номинация Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» была открыта в 2022 году. К этому времени статус получили Нижний Новгород (2023), Москва и Владивосток (2024).