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В Челябинской области пытаются удержать рост цен на масло

Удорожание стоимости сливочного масла стало одной из обсуждаемых тем в соцсетях.

Удорожание стоимости сливочного масла стало одной из обсуждаемых тем в соцсетях. Заместитель руководителя южноуральского УФАС Наталья Мартынюк отчиталась перед СМИ, что ведомству удалось достичь договорённости о сдерживании цен на социально-значимые товары (в том числе масло) с одной из торговых сетей, недавно зашедших в Челябинск и позиционирующейся как сеть магазинов низких цен.

Кроме того, на площадке недавно прошедшего Русского экономического форума о сдерживании наценок заявил производитель молочной продукции «Росмол». Отмечается, что подписание деклараций такого рода носит исключительно добровольный характер.

экономика
торговля