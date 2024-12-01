В Челябинской области пытаются удержать рост цен на масло

Удорожание стоимости сливочного масла стало одной из обсуждаемых тем в соцсетях. Заместитель руководителя южноуральского УФАС Наталья Мартынюк отчиталась перед СМИ, что ведомству удалось достичь договорённости о сдерживании цен на социально-значимые товары (в том числе масло) с одной из торговых сетей, недавно зашедших в Челябинск и позиционирующейся как сеть магазинов низких цен.