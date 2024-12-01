Коммунальный фонтан забил в Металлургическом районе Челябинска

Как сообщили в администрации Челябинска, причиной возникновения фонтана стала течь пожарного гидранта. Отключение многоквартирных домов от водоснабжения не производилось, сообщили в администрации Челябинска. Специалисты МУП «ПОВВ» оперативно приступили к устранению повреждения.