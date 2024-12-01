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Коммунальный фонтан забил в Металлургическом районе Челябинска

На ЧМЗ из-под земли забил коммунальный фонтан.

Источник: Комсомольская правда

Коммунальное ЧП произошло сегодня утром, 1 декабря в Металлургическом районе. Столб воды высотой в несколько этажей бьет возле дома № 45 по улице 50-летия ВЛКСМ.

В сообществе VK «Подслушано ЧМЗ (Official)» пользователи иронизируют над ситуацией:

— Люди деньги тратят, чтобы съездить и посмотреть такую красоту. А мы бесплатно наблюдаем.

— Фонтан новый открыли, круто, зимний вариант, в аккурат на 1 декабря.

Как сообщили в администрации Челябинска, причиной возникновения фонтана стала течь пожарного гидранта. Отключение многоквартирных домов от водоснабжения не производилось, сообщили в администрации Челябинска. Специалисты МУП «ПОВВ» оперативно приступили к устранению повреждения.

ЖКХ