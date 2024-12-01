Коммунальный фонтан забил в Металлургическом районе Челябинска

Коммунальное ЧП произошло сегодня утром, 1 декабря в Металлургическом районе. Столб воды высотой в несколько этажей бьет возле дома № 45 по улице 50-летия ВЛКСМ.
В сообществе VK «Подслушано ЧМЗ (Official)» пользователи иронизируют над ситуацией:
— Люди деньги тратят, чтобы съездить и посмотреть такую красоту. А мы бесплатно наблюдаем.
— Фонтан новый открыли, круто, зимний вариант, в аккурат на 1 декабря.
Как сообщили в администрации Челябинска, причиной возникновения фонтана стала течь пожарного гидранта. Отключение многоквартирных домов от водоснабжения не производилось, сообщили в администрации Челябинска. Специалисты МУП «ПОВВ» оперативно приступили к устранению повреждения.