МЧС тушило дизель-поезд с пассажирами, загоревшийся на ходу в Лидском районе

Пожар в поезде вспыхнул на перегоне «Гуды — Бастуны». В «дизеле» в тот момент было 15 человек. Пассажиров сразу же эвакуировали, никто из не пострадал. А руководство БЖД приняло меры по доставке пассажиров к месту назначения.