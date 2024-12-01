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МЧС тушило дизель-поезд с пассажирами, загоревшийся на ходу в Лидском районе

Дизель-поезд с пассажирами загорелся на ходу в Лидском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Лидском районе на ходу загорелся дизель-поезд. Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба МЧС.

«Комсомолка» до этого писала о том, что дизель-поезд с пассажирами загорелся во время движения в Гродненской области.

Как рассказали в МЧС, возгорание дизель-поезда произошло 30 ноября. Около 21.02 часов в дежурную службу МЧС сообщили о возгорании дизель-поезда с пассажирами. На место незамедлительно выбыли четыре пожарных расчета, было установлено, что пожар начался в машинном отделении головного вагона.

Около часа потребовалось спасателям, чтобы локализовать и ликвидировать возгорание.

— В 22.19 загорание дизель-поезда было ликвидировано работниками МЧС., — прокомментировали в прес-сслужбе.

Во время инцидента, к счастью, никто не пострадал. Причину случившегося еще устанавливают.

А в пресс-службе Белорусской железной дороги уточнили, что горел дизель-поезда «Лида — Беняконе», передает БелТА.

Пожар в поезде вспыхнул на перегоне «Гуды — Бастуны». В «дизеле» в тот момент было 15 человек. Пассажиров сразу же эвакуировали, никто из не пострадал. А руководство БЖД приняло меры по доставке пассажиров к месту назначения.

— Проводится расследование по факту возгорания, — уточнили в пресс-службе.

Еще мы писали, что жительница Витебской области обгорела, пытаясь потушить пожар в доме.